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НовостиПолитика27 февраля 2023 6:18

В Волгоградской области военные ликвидировали условных террористов

Волгоградские военнослужащие провели тренировку по антитеррору
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Южный военный округ

Фото: Южный военный округ

Военные в Волгоградской области провели тренировку по ликвидации условных террористов. Она прошла на территории военного гарнизона железнодорожного соединения ЮВО. По легенде учений диверсионная группа условного противника попыталась захватить КПП. Военнослужащие по тревоге занялись выполнением учебно-боевой задачи. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Военные заблокировали и обезвредили условного противника под прикрытием огня боевых машин. Также они нашли и уничтожили взрывные устройства, провели контроль радиационного, химического и биологического заражения, оказали первую помощь. Во время тренировки использовались средства имитации боя – дым, взрывпакеты, холостые боеприпасы.