В Волгограде восстановили работу линии скоростного трамвая

Трамвай снова будет работает по привычному маршруту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде скоростной трамвай возобновил работу в штатном режиме. Теперь поезда проследуют до станции Ельшанка. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в администрации города-героя.

- В настоящее время "Концессии водоснабжения" перешли к этапу, который позволяет обеспечить функционирование подземной линии в полном объеме, - прокомментировали ситуацию в мэрии.

Напомним, что сегодня, 26 февраля, волгоградцы были шокированы объявлением об аварийных работах на платформе подземной станции Ельшанка. В течение дня трамваи курсировали по маршруту ВГТЗ - Площадь Чекистов из-за внеплановых работ ООО "Концессии водоснабжени. Причиной стали внеплановые работы «Концессий».

А вот автомобилистам пока будет непросто. Движение по Первой продольной в Ворошиловском районе пока только по четырем из шести возможных полос движения.