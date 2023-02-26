В Советском районе Волгограда жители 150 многоэтажек остались без отопления

Порыв на сетях устранили, но тепло в квартиры еще не поступило Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Советского района Волгограда остались без отопления 26 февраля. Почти 150 многоэтажных домов до сих пор без тепла, о чем еще утром сообщили в МБУ ЖКХ Советского района. Главная причина - порыв на тепловой магистрали около ДК имени Петрова, который на данный момент уже устранен, о чем volgograd.kp.ru рассказали в «Концессии теплоснабжения».

- В настоящий момент подача ресурса от источника осуществляется штатно, с учётом протяженности системе требуется время для выхода на нормативные параметры, - прокомментировали в пресс-службе концессионера.

В «Концессиях» также напомнили, что если в ближайшие часы в отдельных квартирах или подъездах не потеплеет, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомового оборудования.