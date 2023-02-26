«Все виновные будут наказаны»: уехавшая рожать в Аргентину блогер решила заработать на обиженных женщинах из Волгоградской области

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Уехавшая рожать в Аргентину блогер Марина Литвинова записала видеообращение с извинениями для жительниц Урюпинска, находящегося в Волгоградской области. На своей личной странице в соцсетях девушка выложила свежее видео, на котором обещает наказать всех виновных.

- Я не ожидала такой реакции. Приношу свои извинения тем, кто живет в Урюпинске, никого обидеть не хотела. Все виновные будут наказаны, - заявила Марина Литвинова.

Более того, успешная блогерка заявила, что таким образом она пыталась привлечь аудиторию именно из этого города. А когда ей это удалось, предприимчивая девушка предложила всем жителям Урюпинска приобрести ее курс обучения на менеджера маркетплейсов с сумасшедшей скидкой - 99%. Однако подписчики усомнились в искренности Марины.

«Клоунадо от Марины продолжается …», «Агрессивный маркетинг или когда на роды в Майами не хватило денег», «Надо думать прежде, чем ляпать подобное», «Неувязочка получается. Марина подчеркивает свое превосходство над другими и тут же подчеркивает, что роды в Аргентине бесплатные».

Напомним, что несколько дней назад блогерка Марина Литвинова, выбравшая родильный туризм, выложила видео, в котором нелицеприятно высказалась о женщинах, рожающих в Урюпинске.