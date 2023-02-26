В Волгограде затопило подземную станцию скоростного трамвая

Что стало причиной подтопления станций - остается загадкой Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде закрыли подземную платформу скоростного трамвая Ельшанка. Об этом волгоградцы узнали сегодня, 26 февраля, когда увидели на закрытой двери станции объявление, сообщающее об аварийной ситуации. Точную причину корреспонденту volgograd.kp.ru на телефоне городской линии МУП «Метротранс» не назвали, но факт подтопления не опровергли.

- Трамвай будет курсировать по маршруту ВГТЗ - Площадь Чекистов. Все остановки после временно закрыты, - заявили в диспетчерской службе.

На вопросы из-за чего возникла такая аварийная ситуация и когда станции скоростного товара вновь заработают, специалисты не смогли ответить.

В администрации Волгограда уточнили - все станции на линии СТ-2, - а именно Ельшанка, ТЮЗ и Профсоюзная, - закрыты из-за прорыва трубопровода на пересечении Академической и Рабоче-Крестьянской. Вода попала в тоннель и пришлось обесточить линию, но сами платформы нигде не затапливало