В Волгограде после падения из окна больницы скорой помощи скончался пациент

Все подробности трагедии пока устанавливаются Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Дзержинском районе Волгограда из окна больницы скорой медицинской помощи выпал пациент. После падения несчастного спасти не удалось, о чем гласят данные экстренных служб. Факт происшествия volgograd.kp.ru подтвердили в региональном комитете здравоохранения.

- По факту, изложенному в запросе, проводится проверка, - заявили в облздраве.

Точно пока неизвестен ни возраст погибшего, ни отделение, в котором он находился, ни причины его падения. Устанавливаются все детали произошедшего.