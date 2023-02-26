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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 11:06

В Волгограде после падения из окна больницы скорой помощи скончался пациент

Трагедия произошла накануне 26 февраля
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Все подробности трагедии пока устанавливаются

Все подробности трагедии пока устанавливаются

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Дзержинском районе Волгограда из окна больницы скорой медицинской помощи выпал пациент. После падения несчастного спасти не удалось, о чем гласят данные экстренных служб. Факт происшествия volgograd.kp.ru подтвердили в региональном комитете здравоохранения.

- По факту, изложенному в запросе, проводится проверка, - заявили в облздраве.

Точно пока неизвестен ни возраст погибшего, ни отделение, в котором он находился, ни причины его падения. Устанавливаются все детали произошедшего.