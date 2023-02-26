В Волгоградскую область 26 февраля придет атлантический циклон

О сильном ветре и гололеде волгоградцев также предупредили в МЧС Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградскую область вновь накроют осадки и предштормовой ветер. На южно-восточную часть России надвигается атлантический циклон, идущий с акватории Норвежского моря. Об этом volgograd.kp.ru сообщают в Гидрометеоцентре России.

- 26-27 февраля в Крыму, Ростовской и Волгоградской областях атмосферные фронты вызовут осадки с гололедными явлениями и порывистым ветром до 17-22 м/с, - говорится в сообщении ведомства.

Во все остальные же дни синоптики прогнозируют спокойную погоду без осадков и рост атмосферного давления. Случится это после того, как циклон уйдет за Уральский хребет.

Напомним, что на протяжении нескольких дней коммунальщики в Волгограде ведут борьбу с гололедицей на дорогах, но пока заметно проигрывают в этой битве.