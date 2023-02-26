Свет в шести районах Волгограда отключат 27 февраля

Энергетикам нужны отключения для проведения ремонтных и профилактических работ. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

27 февраля начнется новая рабочая неделя и Великий пост, но тысячам жителей Волгограда стоит подготовиться к еще одному событию – отключению электроэнергии. На понедельник у энергетиков запланированы масштабные работы, в связи с чем в шести районах Волгограда потребителей оставят без электричества. К счастью, это произойдет не внезапно: компания «Россети Юг – Волгоградэнерго» опубликовала список отключений свет на 27 февраля. Тем, кто найдет свой дом в списке, лучше подготовиться к грядущим неудобствам, зарядить все гаджеты, погладить одежду и с вечера.

Электроэнергии не будет на ряде улиц Ворошиловского района, Советского, Кировского, Краснооктябрьского, Дзержинского и Тракторозаводского. У кого-то всего 3-4 часа, где-то энергетикам потребуется целый рабочий день.

Где отключат свет 27 февраля 2023 года в Волгограде

Ворошиловский район

С 13.00 до 17.00

ул. Базисная, 103, 115-117, 115а,

ул. Нагорная, 139-151, 118-126, 129,100, 101, 297, 298, 132, 134,

ул. Ойротская, 184,

ул. Орская, 252, 261а, 300,

ул. Приволжская, 151, 153, 127-133, 127а, 110-136, 116а, 118а, 146-154, 135-139,

ул. Базисная, 105-115, 106-112,

ул. Львовская, 104-132, 124а, 103-133, 103а, 103б, 131а, 133а, 148, 149, 145,

Советский район

С 9.00 до 13.00

ул. Тимирязева д.15

Кировский район

С 9.00 до 17.00

ул. Красных Партизан, 51-63, 30-64,

ул. Кленовая, 31-39, 32-40,

ул. Североморская, 1а-19, 2-12,

ул. Кизиловая, 69-71а,

ул. Еловая, 38-44,

ул. Тростниковая, 66-70а,

Краснооктябрьский район

С 9.00 до 17.00

пер. Вогульский, 16, 12а,

пер. Руднева, 15, 17, 19а, 23-29, 24-38, 90-102, 95-113, 109а,

ул. Руднева, 112, 22а,

ул. Верхоянская, 101-119, 101а, 109а, 112,

ул. Заполярная, 2-12, 3-9, 14, 16,

ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а,

ул. Южная, 4-8, 1-7,

ул. Западная, 6-10, 5-11,

ул. Новинская, 6-12, 7-13,

ул. Кольская, 16,

ул. Мичурин сад, 1-5.

Дзержинский район

С 8.00 до 17.00

ул. Карла Либкнехта, 21, д.21А

пр. Жукова, 85.

С 9.00 до 17.00

ул. Ангарская, 73-95,

ул. Яблочкина, 3-11, 14, 16,

ул. Киквидзе, 3-13, 13а, 15-37, 2-32,

ул. Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-30, 26/43, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, ул. Халтурина, 2-12, 1-7, 26/248, 26/236,

ул. Попова, 1-5, 2-6,

пер. Серебряный, 48, 48а д.48б.

пос. Ангарский

С 9.00 до 17.00

ул. Дусева, ул. Степкина, ул. Троицкая, ул. Летчиков, ул. Ракетчиков, ул. Знаменская, ул. Календарная, ул. Ахтубинская, ул. Костровая, пер. Знаменский, ул. Вьюжная.

Тракторозаводский район

С 9.00 до 12.00

ул. Ополченская, 9, 11,

ул. 95-й Гвардейской Дивизии, 10.