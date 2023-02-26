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НовостиОбщество26 февраля 2023 9:27

Волгоградцы смогут увидеть в небе звезды Плеяды 26 февраля

Особо зоркие смогут увидеть 14 звезд
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: Волгоградский планетарий

Фото: Волгоградский планетарий

Жители Волгоградской области станут свидетелями необычного явления, называемого скоплением Плеяды 26 февраля. В 17:42 по московскому времени в небе загорятся шесть ярких звезд, которые можно будет увидеть в бинокль. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в Волгоградском планетарии.

- Ищите Луну и Плеяды в созвездии Тельца, - посоветовали специалисты.

Такое явление объясняется приближением Луны к звездному скоплению Плеяды. Большинство людей видят его как группу из шести звезд, но если выехать за город, шансы увидеть 14 звезд увеличатся.