Волгоградцы смогут увидеть в небе звезды Плеяды 26 февраля

Фото: Волгоградский планетарий

Жители Волгоградской области станут свидетелями необычного явления, называемого скоплением Плеяды 26 февраля. В 17:42 по московскому времени в небе загорятся шесть ярких звезд, которые можно будет увидеть в бинокль. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в Волгоградском планетарии.

- Ищите Луну и Плеяды в созвездии Тельца, - посоветовали специалисты.

Такое явление объясняется приближением Луны к звездному скоплению Плеяды. Большинство людей видят его как группу из шести звезд, но если выехать за город, шансы увидеть 14 звезд увеличатся.