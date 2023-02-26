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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 8:32

В Волгограде водитель ВАЗа протаранил вагон на железнодорожных путях

В аварии пострадала 18-летняя девушка
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде 25-летний водитель автомобиля отечественной марки не справился с управлением и столкнулся с вагоном 25 февраля. Около 6.05 напротив дома №103 по улице Слесарная мужчина за рулем «ВАЗ-21120» внезапно свернул в сторону железно-дорожных путей и влетел в стоящий там объект. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В машине находилась 18-летняя девушка пассажир, которая получила травмы и была доставлена в медучреждение