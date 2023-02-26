В Волгограде уже несколько дней не могут справиться с гололедом

Волгоград уже почти неделю во власти гололеда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы возмущены состоянием тротуаров в городе: еще во вторник после резкой смены температуры воздуха пешеходные дорожки сковал лед. Но коммунальщикам не хватило недели для борьбы с гололедом: в ужасном состоянии как тротуары вдоль домов, так и пешеходные зоны в парках, возле магазинов, офисов, детских учреждений.

Где-то еле виднеются следы песка, который очень скупо развеяли сверху на лед. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По пешеходным зонам можно беспрепятсвенно кататься на коньках. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Где-то едва заметны следы песка, который скупо посыпали сверху на лед, но в большинстве мест можно беспрепятственно проехать на коньках. Прогулки и походы в магазин для пожилых горожан в эти дни превратились в испытание. Каток и на Привокзальной площади – приезжая в город, туристы сразу замечают отношение к людям. Зато возле административных зданий все вычистили насухо.

Повезло только чиновникам и депутатам: рядом с их зданием тротуары словно пропылесосили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Надежды у горожан остались только на погоду: синоптики пообещали в воскресенье потепление до +8, а в понедельник – до +13 градусов. Возможно, хотя бы это превратит лед в реки. Две ближайшие ночи тоже будут теплыми – на градуснике будет выше нуля.