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НовостиОбщество26 февраля 2023 8:13

В Волгограде уже несколько дней не могут справиться с гололедом

Во дворах и на тротуарах сплошной каток
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоград уже почти неделю во власти гололеда.

Волгоград уже почти неделю во власти гололеда.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы возмущены состоянием тротуаров в городе: еще во вторник после резкой смены температуры воздуха пешеходные дорожки сковал лед. Но коммунальщикам не хватило недели для борьбы с гололедом: в ужасном состоянии как тротуары вдоль домов, так и пешеходные зоны в парках, возле магазинов, офисов, детских учреждений.

Где-то еле виднеются следы песка, который очень скупо развеяли сверху на лед.

Где-то еле виднеются следы песка, который очень скупо развеяли сверху на лед.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

По пешеходным зонам можно беспрепятсвенно кататься на коньках.

По пешеходным зонам можно беспрепятсвенно кататься на коньках.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Где-то едва заметны следы песка, который скупо посыпали сверху на лед, но в большинстве мест можно беспрепятственно проехать на коньках. Прогулки и походы в магазин для пожилых горожан в эти дни превратились в испытание. Каток и на Привокзальной площади – приезжая в город, туристы сразу замечают отношение к людям. Зато возле административных зданий все вычистили насухо.

Повезло только чиновникам и депутатам: рядом с их зданием тротуары словно пропылесосили.

Повезло только чиновникам и депутатам: рядом с их зданием тротуары словно пропылесосили.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Надежды у горожан остались только на погоду: синоптики пообещали в воскресенье потепление до +8, а в понедельник – до +13 градусов. Возможно, хотя бы это превратит лед в реки. Две ближайшие ночи тоже будут теплыми – на градуснике будет выше нуля.

Такая картина в городе еще со вторника.

Такая картина в городе еще со вторника.

Фото: Екатерина СИМОХИНА