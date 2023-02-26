В Волгограде гостиницу Gallery Park продают за 140 миллионов рублей

Здание расположено на проспекте Жукова Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Дзержинском районе Волгограда выставлен на продажу 4-х звездочный гостиничный комплекс «Gallery Park Volgograd Hotel & Spa». Владелец предлагает купить шестиэтажноеколоритное здание с прилежащей территорией за 140 миллионов рублей. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт бесплатных объявлений Avito.

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Согласно предоставленной информации, общая площадь здания составляет 2726 квадратных метров. В гостинице 37 номеров в английском стиле, помимо этого на территории располагается бильярдная, бассейн, хамам, сауна и спортзал.

Владелец также подчеркивает, что гостиничный комплекс имеет свою электроподстанцию и котельную, а также крытую парковку на заднем дворе площадью 423 квадратных метров.