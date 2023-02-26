Более 143 тысяч жителей Волгоградской области прошли диспансеризацию с начала 2023 года

Обследование можно пройти в 50 медучреждениях области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области с начала 2023 года свое здоровье в рамках бесплатной диспансеризации проверили 143,7 тысяч жителей. Из них более 48 тысяч – дети и подростки, сообщили volgograd.kp.ru в Облздраве.

- Особенно важно следить за своим здоровьем людям, перенесшим коронавирус. После полного выздоровления с начала января в поликлиники региона обратились почти 19 тысяч жителей Волгоградской области, - прокомментировали в ведомстве.

Специалисты отмечают, что записаться на обследование можно в медучреждении по месту жительства спустя два месяца после выздоровления.

Своевременная диспансеризация позволяет также выявить на ранних стадиях заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также злокачественные новообразования.