Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье26 февраля 2023 7:05

Более 143 тысяч жителей Волгоградской области прошли диспансеризацию с начала 2023 года

Профилактическое бесплатное обследование проходят и взрослые и дети
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Обследование можно пройти в 50 медучреждениях области

Обследование можно пройти в 50 медучреждениях области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области с начала 2023 года свое здоровье в рамках бесплатной диспансеризации проверили 143,7 тысяч жителей. Из них более 48 тысяч – дети и подростки, сообщили volgograd.kp.ru в Облздраве.

- Особенно важно следить за своим здоровьем людям, перенесшим коронавирус. После полного выздоровления с начала января в поликлиники региона обратились почти 19 тысяч жителей Волгоградской области, - прокомментировали в ведомстве.

Специалисты отмечают, что записаться на обследование можно в медучреждении по месту жительства спустя два месяца после выздоровления.

Своевременная диспансеризация позволяет также выявить на ранних стадиях заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также злокачественные новообразования.