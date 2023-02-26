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НовостиЗдоровье26 февраля 2023 6:43

Волгоградцев предупредили о 6-балльной магнитной буре 27 февраля

Рабочая неделя окажется действительно тяжелой для метеозависимых людей
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы могут испытывать головные боли и общее недомогание

Волгоградцы могут испытывать головные боли и общее недомогание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 27 февраля, жители Волгоградской области с метеозависимостью смогут испытывать общее физическое недомогание. Причиной всему – геомагнитные бури по 6-балльной шкале, как объяснили volgograd.kp.ru метеорологи ЦГМС.

Помимо понедельника специалисты также фиксируют небольшие геомагнитные возмущения и во вторник, 28 февраля. В такие дни врачи рекомендуют метеозависимым людям пить больше жидкости, соблюдать режим сна и ограничивать себя в занятиях спортом.