Волгоградцев предупредили о 6-балльной магнитной буре 27 февраля

Волгоградцы могут испытывать головные боли и общее недомогание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 27 февраля, жители Волгоградской области с метеозависимостью смогут испытывать общее физическое недомогание. Причиной всему – геомагнитные бури по 6-балльной шкале, как объяснили volgograd.kp.ru метеорологи ЦГМС.

Помимо понедельника специалисты также фиксируют небольшие геомагнитные возмущения и во вторник, 28 февраля. В такие дни врачи рекомендуют метеозависимым людям пить больше жидкости, соблюдать режим сна и ограничивать себя в занятиях спортом.