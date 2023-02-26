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НовостиОбщество26 февраля 2023 6:37

В Волгоградской области за прошлый год в 3 раза возросло число жалоб на продавцов

За 2022 году в региональный Роспотребнадзор поступило более 10718 обращений
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы чаще стали жаловаться на продавцов

Волгоградцы чаще стали жаловаться на продавцов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Федеральной службы по надзору по защите прав потребителей Волгоградской области подвело итоги по обращениям недовольных обслуживанием потребителей. Только за прошлый год в Роспотребнадзор по Волгоградской области обратились 10718 человек – это на 2,4% больше, чем в предыдущем году. Такие данные volgograd.kp.ru сообщают в региональном ведомстве.

Среди нарушений прав потребителей 4944 обращений – это на 19,7% больше, чем в 2021 году. В 3 раза выросло количество обращений волгоградцев, недовольных работой в сфере розничной торговли продовольственными товарами. Обращения другого характера – 975 обращений.

Из общего числа обращений, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 4799 обращений, что на 4,1 % меньше, чем в 2021 году. 1844 жалоб направлены для рассмотрения в другие органы, для принятия мер.