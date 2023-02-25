Жители Волгограда и области могут пожаловаться на зарплату в конверте

Работодатели не должны трудоустраивать людей неофициально Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области хотят вывести на чистую воду недобросовестных работодателей, которые оформляют людей неофициально и платят серую зарплату. Волгоградцы, которые трудятся без официального трудоустройства или получают заработную плату в конвертах, могут пожаловаться на свое руководство. В комитете по труду и занятости населения Волгоградской области работает «горячая линия», по телефону которой можно сообщить о фактах нарушения трудовых отношений

- Сообщить о фактах нарушения трудовых отношений можно по телефону «горячей линии» по вопросам легализации трудовых правоотношений 8 (8442) 30-99-60, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в профильном комитете.

Теневая занятость, серые зарплаты негативно сказываются на сотрудниках, а также оставляют бюджеты разных уровней без налоговых поступлений.