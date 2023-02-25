Волгоградский врач рассказал о вреде узких джинсов и подогрева сидений в авто для мужского здоровья

Волгоградским мужчинам рекомендуют не злоупотреблять обогревом кресел в авто Фото: Эдуард Пальгунов

Казалось, как может навредить здоровью мужчин одежда? На самом деле может, как и излишняя теплолюбивость за рулем автомобиля. Как часто волгоградским мужчинам нужно проходить осмотр у уролога, опасны ли узкие джинсы и подогрев сидений в автомобиле - об этом рассказал главный врач Волгоградского областного уронефрологического центра Дмитрий Перлин.

По словам врача, мужчина должен ежегодно посещать уролога. Также важно проводить обследование всего организма, потому как на репродуктивную систему влияет общее состояние здоровья. По статистике у 50% пар не получается завести ребенка из-за бесплодия у мужчины. Причины могут быть разные - наследственность, перенесенные в детстве инфекционные заболевания, алкоголь и сидячая работа.

Что касается подогрева сидений в машине, то сама по себе эта функция не опасна, но нежелательна из-за возможного перегрева органов малого таза.

- Оптимальная температура для мужских половых органов ниже температуры тела, примерно 34 - 35.5 градуса. Повышение температуры губительно для сперматозоидов. Важно отметить, что не стоит допускать и переохлаждения, - цитирует Дмитрия Перлина сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на облздрав.

А узкие джинсы для мужского здоровья вредны. Дело также в перегреве.

- В тесной одежде яички плотно прижимаются к промежности, где температура выше, чем нужно для созревания сперматозоидов, - рассказал Дмитрий Перлин

Чтобы сохранить свое здоровье, мужчины должны носить свободное нижнее белье из натуральных тканей, вести активный образ жизни, а не сидячий, избегать стрессов и вредных привычек, правильно питаться.