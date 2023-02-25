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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 13:19

В Волгограде произошел пожар на оптовом рынке

Огонь удалось потушить менее чем за час
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пожарные ликвидировали огонь менее чем за час

Пожарные ликвидировали огонь менее чем за час

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде 25 февраля произошел пожар на оптовом рынке в Дзержинском районе. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 11.23. В одном из павильонов горели вещи на площади 20 квадратных метров, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Огонь удалось потушить менее чем за час. Пожарные 15-й части ликвидировали возгорание в 12.09. Во время пожара погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины, которые привели к ЧП.

- Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101», - отметили в спасательном ведомстве.