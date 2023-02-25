В Волгограде произошел пожар на оптовом рынке

Пожарные ликвидировали огонь менее чем за час Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде 25 февраля произошел пожар на оптовом рынке в Дзержинском районе. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 11.23. В одном из павильонов горели вещи на площади 20 квадратных метров, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Огонь удалось потушить менее чем за час. Пожарные 15-й части ликвидировали возгорание в 12.09. Во время пожара погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины, которые привели к ЧП.

- Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101», - отметили в спасательном ведомстве.