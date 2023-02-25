Городам и селам Волгоградской области выделят 46,5 млн рублей на ремонт мемориалов

Камышину утвердили наибольшую сумму на ремонт мемориалов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области определили города и районы, которые получат деньги на ремонт мемориалов. Состоялось заседание комиссии по отбору муниципалитетов, претендующих на получение субсидий из регионального бюджета на сохранение объектов, увековечивающих память защитников Отечества. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой опубликованный протокол, 46,5 миллиона рублей получат 11 муниципалитетов.

Города, районы и села направили заявки на получение финансирования из областного бюджета на ремонт мемориалов. Комиссия при комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области утвердила суммы, которые будут перечислены в 2023 году на приведение в порядок памятников и братских могил.

Волгоград не ремонт мемориалов получит 10 миллионов рублей, Камышин – 15,3 миллиона рублей, Урюпинск – 8,4 миллиона рублей, Иловля – 864 тысячи рублей, Киквидзенский район – 6,5 миллиона рублей, Котовский район – 12 миллиона рублей. Также деньги перечислят сельским поселениям в районах региона: Гусельскому – 741 тысячу рублей, Ильменскому – 960 тысяч рублей, Кленовскому – 846 тысяч рублей, Козловскому – 900 тысяч рублей, Медведицкому – 612 тысяч рублей.