В Волгоградской области хулиганы разрисовали памятник венгерским военнопленным

Очевидцев просят позвонить в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Камышин Волгоградской области разрисовали памятник венгерским военнопленным. Памятный знак находятся рядом с Братским захоронением погибших в госпиталях воинов в годы Сталинградской битвы. Сейчас идет поиск людей, которые осквернили мемориал. Мэр Камышина Станислав Зинченко в своем телеграм-канале осудил поступок неизвестных и заявил, что виновные должны быть наказаны.

- По факту совершения преступления проводится проверка. Личности хулиганов пока не установлены, их разыскивает полиция, - отметил Станислав Зинченко.

Жителей Камышина, которые могли стать очевидцами осквернения мемориала, просят обратиться в полицию по телефонам 02, 112, 8 (84457) 2-09-00.

Памятный знак венгерским военнопленным приведут в порядок в ближайшее время.