В Волгограде незапланированную посадку из-за неполадок совершил самолет Ан-2

Волгоградский аэропорт принял Ан-2, командир которого решил приземлиться из-за неполадок Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне в аэропорту Волгограда незапланированную посадку совершил самолет Ан-2. Во время полета командир воздушного судна сообщил, что сработало табло «Стружка в масле». Было принято решение приземлиться на ближайшем аэродроме – им оказался волгоградский. Ан-2 благополучно сел в «Гумраке» 24 февраля в 11.03. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Известно, что рейс выполняло «Второй Архангельский ОАО», занимающееся коммерческими воздушными перевозками. Приземлившийся в Волгограде самолет направлялся из Минеральных Вод во Владимир.