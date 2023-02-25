Какая погода будет в Волгограде на Масленицу 26 февраля

Потепление и дождь будут в Волгограде в воскресенье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода будет в Волгограде на Масленицу. Волгоградцев во время проводов зимы ожидает весенняя погода, потеплеет до +12 градусов. Хотя ночью 26 февраля в районах и в областном центре ожидаются мокрый снег и дождь, днем – местами дождь и туман. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС. Также в воскресенье прогнозируют гололедно-изморозевые явления, гололедицу на дорогах, южный ветер подует с порывами до 15-20 м/с.

По области в ночь на воскресенье температура воздуха составит +2... -3º, днем +2...+7º, местами по югу области до +12º. В Волгограде ночью 0...-2º, днем +5...+7º.