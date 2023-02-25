Колорист и парикмахер из Волгограда принимают участие в телевизионном шоу «Бьюти Баттл»

Валентина Давыдова (слева) и Дарья Кузьменко (справа). Фото: ТНТ

Две жительницы Волгограда стали участницами нового телевизионного проекта «Бьюти Баттл», который выходит на ТНТ. Специалист по парикмахерскому искусству Дарья Кузьменко и специалист по колористике Валентина Давыдова соревнуются с другим талантливыми стилистами со всей страны. Обе девушки работают в бьюти-сфере в Волгограде. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе телеканала.

- Участники шоу очень разные, и каждый достоин победы. Надеюсь, что шоу привлечет больше внимание к профессии парикмахера-стилиста, - поделилась впечатлениями волгоградка Дарья Кузьменко.

Ведущей проекта стала певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). Оценивают участников ТВ-шоу строгое и компетентное жюри, в состав которого вошли стилист-парикмахер Евгений Жук, стилист Никита Кавлакан и фэшн-блогер Карины Нигай. Они определяют лучших из лучших, ведь участники - лауреаты различных конкурсов и победители профессиональных чемпионатов.

- Судьи были очень строгими. Я благодарна вселенной, что я на проекте. Энергетики шоу мне хватит надолго, чтобы зарядиться и идти вперёд, - отметила волгоградка Валентина Давыдова.

В первом выпуске шоу «Бьюти Баттл» участники создавали свадебный образ по поределенному заданию. Стилистам пришлось экспериментировать в стилях рок, готика, гламур, аниме. Участники работают в парах, при это есть сложность – их правые руки связаны между собой. А с заданием нужно справиться за 1,5 часа.

Шоу «Бьюти Баттл» выходит на ТНТ каждую субботу в 9:00, начиная с 25 февраля.