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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 6:56

В Волгограде женщина на внедорожнике тараном направила легковушку в столб

В ДТП пострадал 19-летний парень
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде один человек пострадал в ДТП с внедорожником и легковушкой 24 февраля. В 8.35 напротив дома №95 по улице Шекснинской 46-летняя женщина за рулем Range Rover при повороте налево не уступила дорогу и протаранила Daewoo Nexia, которая ехала в попутном направлении. От удара легковушка с 19-летним водителем влетела в столб. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Молодой водитель Daewoo Nexia получил травмы. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.