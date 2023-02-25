В волгоградском парке создают этническое пространство

Фото: администрация ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха заработает творческая мастерская «Подворье» в форме избы. В ней свои изделия ручной работы будут представлять волгоградские мастера. «Подворье» откроют 26 февраля во время празднования Масленицы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

- На Масленицу будут проводиться мастер-классы по созданию оберегов, браслетов, также дети смогут раскрасить различные гипсовые фигуры и изделия из дерева, - отметил Андрей Еркин.

Фото: администрация ЦПКиО

Также 26 февраля волгоградцы смогут посетить в «Подворье» выставку гильдии мастеров. Изделия ручной работы представят более 40 умельцев.

Творческая мастерская будет работать каждый день. С понедельника по четверг ее двери будут открыты для посетителей с 17:00 до 21:00, в пятницу с 15:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00. Мастера со всей области будут проводить мастер-классы. Кроме того, в «Подворье» будет работать детская архитектурная студия.

Отмечается, что «Подворье» станет частью нового этнического пространства, которое создается в ЦПКиО к лету. Весной там появится юрта из Казахстана и мастерская чеканки монет.