В Волгограде 25 февраля мороз сменит плюсовая температура

Справиться с гололедом в Волгограде коммунальщикам помогут тепло и дождь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На смену морозу в Волгограде придет тепло, а гололедицу растопит дождь. Какой будет погода в Волгограде в конце недели на Масленицу 25 и 26 февраля 2023 года, рассказали сайту volgograd.kp.ru синоптики Волгоградского ЦГМС.

В субботу, 25 февраля 2023 года, на дорогах и тротуарах в Волгограде все еще будет царить гололедица. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. Ночью еще подморозит до минус 7-9 градусов, днем температура перешагнет нулевую отметку и поднимется до +2 градусов. Утром и днем в прощеное воскресенье, 26 февраля, в городе пойдет дождь. Ночью еще будет минус 1-3 градуса, днем потеплеет до плюс 5-7. Правда, ветер будет неприятным с порывами до 14 метров в секунду. И уже в начале рабочей недели в Волгограде даже ночь пройдет со знаком «+», а днем воздух прогреется до 8-10 градусов.

В Волгоградской области днем 25 февраля 2023 пройдет дождь со снегом. Ночью будет минус 5-10 градусов, днем местами до +8. 26 февраля снова будет идти снег вперемешку со снегом. Днем по югу региона потеплеет до +10, в остальных районах будет 1-6 градусов выше нуля. Ночью кое-где еще подморозит. 27 февраля будет дождливым и туманным. Плюсовые температуры воцарятся в регионе и днем, и ночью, а днем местами будет до плюс 8-13 градусов.