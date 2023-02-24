В Волгограде резко подорожали помидоры, лук и бананы

Свежие овощи рекордсмены по повышению цен в конце зимы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В магазинах и на рынках Волгограда, Камышина и Михайловки за последнюю неделю резко подорожали помидоры, лук и бананы. Прибавили в цене также картошка и яблоки. Зато дешевле стало детское питание и ставшие недавно «золотыми» огурцы. Такие данные по средним розничным ценам за неделю с 14 по 20 февраля 2023 года приводит Волгоградстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, томаты прибавили в цене за неделю 8,3%, репчатый лук – 7,5%, бананы –5,9%. Не побили рекорды, но стали заметно дороже картофель, вареная колбаса, куриные яйца, маргарин и макароны, куры и молоко.

Дешевле стали детские консервы: фруктово-ягодные – на 3,3%, овощные – на 2,8%. В пределах процента снизилась цена на сливочное масло, хлеб, соль, копченую колбасу и печенье, творог и муку, пшено и гречку.

В целом снижения цен волгоградцы не заметили, потому как корзина продуктов и непродовольственных товаров по-прежнему стоит шокирующе дорого.