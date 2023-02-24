Куда сходить на Масленицу в Волгограде 25 февраля 2023 года

Широкую Масленицу будут отмечать 25 и 26 февраля. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде 25 февраля 2023 года начинаются народные гулянья на Масленицу. Сожгут в субботу чучело с блинами и скоморохами в четырех районах областного центра. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, где запланированы мероприятия на Масленицу 25 февраля 2023.

25 февраля 2023 будут гулять на Масленицу в Тракторозаводском районе: в 11.00 праздник начнется на улице Дзержинского, 28 и в парке Аттракционов на Спартановке.

На Масленицу в Ворошиловском районе 25 февраля 2023 волгоградцев ждут: в 12.30 – в ТОС Дивногорский, в 13.30 – в ТОС Садовая, в 14.30 – в сквере на Радомской.

Жителей Советского района мероприятия на Масленицу ждут 25 февраля 2023 будут гулять на Масленицу в Тракторозаводском районе: в 11.00 праздник в 11.00 – в поселке Водный, с 13.00 до 16.00 гулянья на площади у ДК района на Даугавской и в поселке Горьковский.

И Красноармейский район будет отмечать Масленицу 25 февраля 2023 будут гулять на Масленицу в Тракторозаводском районе: в 11.00 праздник с 13.00 до 15.00 на бульваре Энгельса.

Также 25 февраля волгоградцев ждут на масленичные программы и концерт в «Старой Сарепте», на праздник в музее Машкова и в краеведческом музее.

Полная программа мероприятий на Масленицу 2023 в Волгограде здесь.