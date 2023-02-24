Памятный знак погибшим в годовщину СВО открыли в Волгоградской области

На церемонии собралось много камышан. Фото: администрация Камышина.

В годовщину начала специальной операции на Украине, 24 февраля 2023 года, в городе Камышине Волгоградской области открыли Памятный знак павшим в боях героям. На двух гранитных плитах высекли имена земляков, отдавших свои жизни за Отечество в ходе СВО, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина.

На торжественной церемонии собралось много камышан. Среди них были и родные погибших на Донбассе, и ветераны, и депутаты с чиновниками, которые выступили перед собравшимися. Памятный знак погибшим в спецоперации на Украине освятил священник. Память защитников Отечества почтили минутой молчания. В их честь прозвучали оружейные залпы.