«Я рожаю в Аргентине, а ты с дежурной бригадой в Урюпинске»: покинувшая страну блогер оскорбила женщин из Волгоградской области

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Покинувшая Россию коуч Марина Литвинова собралась рожать ребенка в Аргентине. На днях блогерка записала видео, в котором оскорбила женщин из столицы российской глубинки Урюпинска, который находится в Волгоградской области.

- Почему я рожаю в Аргентине, а ты с дежурной бригадой в Урюпинске? У меня есть деньги, цели в жизни и собственное мнение, а у тебя? – с такими словами находящаяся на приличном сроке беременности блогер красуется в купальнике у бассейна. - Тоже есть? А хрен ли ты тогда в Урюпинске?

Подписчики блогерши ее хвастовство не оценили.

«Какое узкое мышление», «Неоправданный пафос», «И в Урюпинске можно быть достойным и счастливым человеком», «Только из-за этих издевок не пойду к ней учиться», «Достойный человек не будет унижать других. Тем более, при наличии денег, целей и собственного мнения», «Девушку из деревни вытащить можно, а деревню из девушки никогда», - комментируют скандальное видео подписчицы.