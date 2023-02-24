На Масленице в ЦПКиО волгоградцев накормят блинами и шашлыком

Главные гулянья на Масленицу 2023 в Волгограде устроят в ЦПКиО. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 26 февраля 2023 года главные городские гулянья на Масленицу устроят в ЦПКиО. На празднике горожан накормят не только блинами, но и расстегаями, баранками и шашлыком, и даже мексиканским буррито. В центральном парке культуры и отдыха будут работать более 20 точек общепита, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

В полдень на празднике проводов зимы в ЦПКиО Волгограда начнется конкурс «Царицынские блины», где предприятия общепита будут соревноваться в приготовлении блинов всех видом и вариаций. Также в программе мероприятий на Масленицу 26 февраля 2023 – игры, забавы, конкурсы, концерт и сожжение 8-метрового чучела.

Отметят Масленицу и во всех районах Волгограда.Смотрите, где еще поесть блинов, сжечь чучело и повеселиться.