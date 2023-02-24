На трассе столкнулись три машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовое ДТП случилось днем 23 февраля на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за «Лексус RX350», водитель которого пошел на обгон и подрезал две отечественные легковушки, в Камышинском районе столкнулись «ВАЗ-21112», «Лада Веста» и «КамАЗ 5490». В аварии пострадала 50-летняя женщина-водитель, которая на своем ВАЗе вылетела в кювет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Водитель «ВАЗа» в неуправляемом заносе совершила съезд в кювет, доставлена в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, ДТП случилось в 11.50 дня на 517 километре саратовской трассы. Ехавший в сторону Камышина 32-летний водитель «Лексуса» пошел на обгон и создал помеху «Ладе Веста» и «ВАЗ-21112». Уходя от столкновения с иномаркой, водители отечественных легковушек сместились на обочину. Женщина за рулем «ВАЗа» сначала врезалась в ехавшую впереди «Ладу Веста». После от удара вылетела на встречку, где протаранила «КамАЗ 5490», затем машину занесло и она съехала в кювет.