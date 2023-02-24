Волгоградская облдума закупает постельное белье на миллион

Дарить депутаты планируют полутораспальные комплекты. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Волгоградская областная дума решила закупить комплекты постельного белья на миллион рублей. Спать на них будут не сами депутаты. Белье планируют дарить гостям в качестве сувениров ко Дню Победы 9 мая 2023 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы сайта госзакупок.

Сувенирные наборы постельного белья «С Днем Великой Победы!» поставщик должен пошить из плотного поплина с рисунками, которые согласует заказчик. Дарить депутаты планируют полутораспальные комплекты, упакованные в подарочную коробку. Получат такие сувениры к 9 Мая 420 человек. Согласно предварительной оценке, каждый комплект белья обойдется в 2380 рублей, так что начальная и максимальная цена контракта 999 тысяч 600 рублей.