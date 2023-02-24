В Волгограде прогремел салют в День защитника Отечества

Салют на 23 февраля 2023 в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Праздничный артиллерийский салют и фейерверк прогремели вечером 23 февраля 2023 года в центре города-героя Волгограда и стали эффектной кульминацией праздника в честь Дня защитника Отечества. Посмотреть салют на Центральную набережную пришли тысячи волгоградцев, сообщает сайт volgograd.kp.ru
Салют на 23 февраля 2023 в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ровно в девять часов вечера военнослужащие Южного военного округа дали 30 залпов из 12 дивизионных пушек с интервалом в 30 секунд. Для яркого зрелища в праздничный день израсходовали около пяти тысяч боеприпасов.
В праздничные выходные февраля волгоградцы также будут отмечать Масленицу, большая часть народных гуляний состоится 26 февраля 2023 года (программа, куда сходить).
Салют на 23 февраля 2023 в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ