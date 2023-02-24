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НовостиОбщество24 февраля 2023 5:14

В Волгограде прогремел салют в День защитника Отечества

Военные дали 30 традиционных залпов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Салют на 23 февраля 2023 в Волгограде.

Салют на 23 февраля 2023 в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Праздничный артиллерийский салют и фейерверк прогремели вечером 23 февраля 2023 года в центре города-героя Волгограда и стали эффектной кульминацией праздника в честь Дня защитника Отечества. Посмотреть салют на Центральную набережную пришли тысячи волгоградцев, сообщает сайт volgograd.kp.ru

Салют на 23 февраля 2023 в Волгограде.

Салют на 23 февраля 2023 в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ровно в девять часов вечера военнослужащие Южного военного округа дали 30 залпов из 12 дивизионных пушек с интервалом в 30 секунд. Для яркого зрелища в праздничный день израсходовали около пяти тысяч боеприпасов.

В праздничные выходные февраля волгоградцы также будут отмечать Масленицу, большая часть народных гуляний состоится 26 февраля 2023 года (программа, куда сходить).

Салют на 23 февраля 2023 в Волгограде.

Салют на 23 февраля 2023 в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ