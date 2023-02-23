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НовостиОбщество23 февраля 2023 14:46

В Волгоградской области из-за гололеда установлен желтый уровень опасности

Жителей предупреждают о сильном ветре и тумане
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Жителей предупреждают о сильном ветре, гололеде и тумане

Жителей предупреждают о сильном ветре, гололеде и тумане

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области из-за сильного гололеда установлен желтый уровень опасности. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Гидрометцентре России, он продлится до 24 февраля. Напомним, в ночь на пятницу в регионе будут двадцатиградусные морозы.

По данным прогностической карты предупреждений для ЮФО, погода в области «потенциально опасна» еще и из-аз сильного ветра, порывы которого достигают 15-20 метров в секунду. Сегодня возможны низовые метели. До 25 февраля объявлен период предупреждения из-за сильного тумана в некоторых районах.

Добавим, что в остальных регионах Южного федерального округа погода более мягкая. В эти дни волгоградцам стоит быть особенно внимательными на дорогах.