В ночь на 24 февраля в Волгоградской области будут двадцатиградусные морозы

Конец зимы в Волгоградской области будет морозным Фото: Юлия Данильченко

Конец зимы в Волгоградской области будет морозным. В ночь на 24 февраля ожидаются двадцатиградусные морозы. Днем распогодится, но будет свежо.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, ночью в области будет 10...-15, при прояснениях -15...-20 градусов, а днем -4...-9, на юге области местами -1...-4 мороза. В Волгограде -15 и -5 соответственно.

Осадков не ожидается, при этом в отдельных районах будут туманы и изморозь. Волгоградских автомобилистов предупреждают о сильной гололедице на трассах. Не стоит нарушать скоростной режим, совершать рискованные обгоны.