Под Волгоградом простятся с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» Андреем Карповым

Фото: телеграм-канал Андрея Гимбатова.

В пятницу, 24 февраля, в поселке Самофаловка Городищенского района проводят в последний путь бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Андрея Карпова. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщил в своем телеграм-канале Андрей Гимбатов.

«В родной Самофаловке его знают, как искреннего, доброго и справедливого человека, надежного друга, прекрасного крёстного. Не только район и Волгоградская область, вся Россия по праву гордится такими сыновьями, - написал депутат.

Андрей Карпов до 2014 года жил обычной жизнью. После событий на Донбассе он не смог остаться в стороне – уехал добровольцем. На врем снова вернулся на гражданку, где на производстве получил тяжелые травмы. Несмотря на это, в прошлом году боец вернулся в ряды отряда, чтобы защищать мирных людей.

«Для чего-то меня Бог сохранил, значит, нужен России», – цитирует его слова Андрей Гимбатов. Среди защитников его называли «Туристом».

Бойцу планируют поставить памятник за его мужество и героизм. Прощание начнется в 11.00. похоронят Андрея Карпова в родной Самофаловке со всеми воинскими почестями.

Наша редакция приносит искренние соболезнования родственникам павшего воина.