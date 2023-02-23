Фото: пресс-служба АВО.

23 февраля в Волгоградской области проходят памятные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, с самого утра жители всех муниципальных районов и города-героя несут венки и цветы к памятным монументам. В Волгограде возложение прошло у Вечного огня на Мамаевом кургане.

Напомним, накануне на центральной набережной прошел митинг-концерт, который собрал порядка 5800 участников (фоторепортаж).

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