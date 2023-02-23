Под Волгоградом в пассажирском автобусе перевозили партию контрафактных сигарет Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Инспекторы ДПС обнаружили партию контрафактных сигарет в пассажирском автобусе «Москва - Астрахань», который следовал через Волгоградскую область. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка остановили общественный транспорт на посту в Городищенском районе .

В ходе проверки в багажном отсеке нашли два больших ящика с нелегальным товаром. Внутри находилось около 2 тысяч пачек немаркированных табачных изделий. Среди пассажиров владельцев груза не нашлось.

- Сопроводительных документов, подтверждающих легальность происхождения и перевозки груза, водитель предъявить не смог. По данному факту проводится проверка, - пояснили в областном МВД.