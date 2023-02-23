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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 7:31

Под Волгоградом в перевернувшейся «Ладе» пострадали дети 3, 8 и 14 лет

Также в больницу попала 41-летняя водитель
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пострадавшие попали в больницу.

Пострадавшие попали в больницу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авария с четырьмя пострадавшими произошла 22 февраля в Суровикинском районе Волгоградской области. В больницу попали женщина-водитель и трое детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП случилось в 08.21 часов на трассе «Новомаксимовский - Майоровский».

- На 16километре автодороги 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», не справилась с управлением совершила съезд с проезжей части, - уточнили в регионального ГУ МВД.

Травмы получила не только водитель, но и трое пассажиров – мальчики 8 и 14 лет, а также 3-летняя девочка. Все четверо попали в больницу.