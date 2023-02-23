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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:59

Под Волгоградом 24 февраля простятся с погибшим в СВО на Украине Александром Ковалевым

Похороны состоятся в Иловле
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Иловлинского района.

Фото: администрация Иловлинского района.

Стало известно о гибели в СВО на Украине молодого военнослужащего из Волгоградской области Александра Ковалева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Иловлинского района, прощание с бойцом состоится в пятницу, 24 февраля, в поселке Иловля.

В зале «Реквием», который находится на улице Лямина 19а, с 10.00 до 12.00 родные, друзья, коллеги и местные жители попрощаются с героем. Александра Ковалева проводят в последний путь с соблюдением воинских почестей. Похоронят защитника на новом кладбище.

Редакция «КП-Волгоград» выражается искренние соболезнования семье погибшего Александра Ковалева.