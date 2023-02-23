Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин назначен председателем совета при губернаторе

Фото: пресс-служба ВолГМУ.

Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин постановлением губернатора Волгоградской области назначен председателем Совета по социально-экономическому развитию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе вуза, новый состав совещательного органа утвердил глава региона.

Напомним, Владимир Шкарин много лет возглавлял региональный комитет здравоохранения, с 2017 года занимал должность заместителя губернатора, а в 2019-м его назначили ректором медуниверситета. Помимо новой должности, Шкарин является сопредседателем движения «Народный фронт «За Россию», депутатом облдумы.

В совете Владимир Шкарин будет участвовать в рассмотрении важных вопросов, касающихся социально-экономического развития Волгоградской области.