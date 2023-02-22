В Волгограде с 27 февраля будут ходить дополнительные электрички

Фото: Приволжская железная дорога

В Волгограде с 27 февраля начнут ходить дополнительные рейсы городских электричек. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

В 6.10 будет отправляться электричка №6720/6332 «Шпалопропитка – Волгоград-1 – Тракторная Пассажирская». На конечную станцию она будет прибывать в 7.45. Электропоезд №6333/6303 «Тракторная Пассажирская – Волгоград-1 – Шпалопропитка» будет уходить в путь в 8.16 и доезжать до конечной к 9.46. Еще один новый рейс - №6335/6321 «Краснооктябрьская – Волгоград-1 – Шпалопропитка». Его отправление в 18.18, прибытие на конечную – в 19.35.

Кроме того, с 27 февраля поменяется периодичность пригородных поездов на маршруте «Волгоград-1 – Качалино» и обратно.

- Поезда №6807 «Волгоград-1 – Качалино» и №6808 «Качалино – Волгоград-1» будут отправляться по субботам и воскресеньям (ранее – ежедневно), - отметили в Приволжской железной дороге.