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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 14:36

В центре Волгограда мужчина выпал из окна лаунж-бара Gatsby

41-летний мужчина находится в реанимации
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пострадавший сейчас в реанимации.

Пострадавший сейчас в реанимации.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Накануне, 21 февраля, в одном из заведений Центрального района Волгограда произошло ЧП. 41-летний посетитель лаунж-бара Gatsby выпал из окна второго этажа. Мужчину, получившего многочисленные травмы, забрала машина скорой помощи, сообщили volgograd.kp.ru в облздраве.

- Пациента доставили в больницу скорой медицинской помощи №25. Он находится в реанимации, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

ЧП случилось прямо на глазах очевидцев. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №25. Сейчас за его состоянием наблюдают медики. Оценивают его врачи как стабильное тяжелое.