В центре Волгограда мужчина выпал из окна лаунж-бара Gatsby

Пострадавший сейчас в реанимации. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Накануне, 21 февраля, в одном из заведений Центрального района Волгограда произошло ЧП. 41-летний посетитель лаунж-бара Gatsby выпал из окна второго этажа. Мужчину, получившего многочисленные травмы, забрала машина скорой помощи, сообщили volgograd.kp.ru в облздраве.

- Пациента доставили в больницу скорой медицинской помощи №25. Он находится в реанимации, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

ЧП случилось прямо на глазах очевидцев. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №25. Сейчас за его состоянием наблюдают медики. Оценивают его врачи как стабильное тяжелое.