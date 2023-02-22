Салют 23 февраля 2023 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

Салют устроят в традиционном месте. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В День защитника Отечества 23 февраля 2023 года в Волгограде и еще восьми городах Юга России военные дадут праздничный артиллерийский салют. Начнется салют ровно в 21.00 на нижней террасе Центральной набережной, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

- При проведении салютов будет задействовано более 50 единиц орудий различных типов, - рассказали военные.

На набережной Волгограда ровно в девять вечера 23 февраля 2023 года артиллеристы дадут 30 залпов из военных орудий и фейерверочных установок с интервалом в 30 секунд. Также салюты в праздничный день прогремят в Ростове-на-Дону и Владикавказе, Ставрополе и Новороссийске, Каспийске, Севастополе, Керчи и Новочеркасске.

Где смотреть салют в Волгограде 23 февраля 2023 года: как рассказали в мэрии, салют в День защитника Отечества устроят в традиционном месте. Орудия поставят в районе центральной лестницы на нижней террасе набережной 62-й Армии. Посмотреть салют можно будет из любой точки на набережной, из близлежащих домов и отдаленных высоток с прямой видимостью, из речпорта, а также из-за Волги.

Смотрите, куда еще пойти и что интересного будет 23 февраля 2023 года и в длинные выходные в Волгограде - программа праздника.

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