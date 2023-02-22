В волгоградском соборе Александра Невского скончался 75-летний мужчина

Трагедия случилась в храме. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Трагедия произошла сегодня, 22 февраля, в кафедральном Александро-Невском соборе Волгограда. 75-летний мужчина перекрестился перед иконами, сделал пару шагов и внезапно упал на пол с высоты своего роста. Информацию об этом инциденте сайту volgograd.kp.ru подтвердили в Следственном отделе по Центральному району Волгоградского СКР.

- Посетителю стало плохо сердцем, он упал на пол и ударился головой. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, - сообщил руководитель Центрального Следственного отдела Владимир Суров.

Ставшие очевидцами другие посетители вызвали медиков, но прибывшая карета скорой помощи констатировала, что мужчине уже ничем помочь нельзя, он погиб.