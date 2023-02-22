В Волгоградской области 22 февраля простились с погибшим в СВО Александром Каминским

В Волгоградской области 22 февраля похоронили погибшего военного Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области 22 февраля простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Александром Каминским. Мужчину похоронили в родном Руднянском районе. Ему был 31 год.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации района, Александр Каминский родился в селе Ушинка. Он закончил Лопуховскую среднюю школу, после чего получил диплом Волгоградского государственного аграрного университета. Он работал в строительной сфере.

В ходе СВО волгоградец погиб 15 февраля. У него остались жена и дочь.

- Александр Владимирович с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Посмертно награжден орденом Мужества. Награда передана родителям, - отметили в администрации Руднянского района.