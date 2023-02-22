В Волгограде обманывавшие фитнес-центры мошенники получили сроки

Центральный райсуд огласил приговор виновным Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 февраля Центральный райсуд Волгограда вынес приговор двум мошенникам, пытавшимся обмануть три фитнес-центра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, преступление мужчины совершили в 2021 году они позвонили в три организации и путем обмана попросили передать крупные суммы денег курьеру якобы на нужды руководства. Однако сотрудники спортивных учреждений оказались бдительными и ни в одном из случаев не поверили аферистам.

- Суд приговорил фигурантов уголовного дела к наказанию в виде 3 лет 8 месяцев и 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения, - добавили в прокуратуре.