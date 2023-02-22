В Волгограде 23 февраля будет мороз и гололед

Волгоградцам нужно быть аккуратными на праздниках из-за гололеда Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде и области в День защитника Отечества будет холодная погода. Синоптики обещают мороз и порывистый ветер 23 февраля. Кроме того, на дорогах возможен гололед, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской ЦГМС.

23 февраля пройдет без существенных осадков, зато в ближайшие три дня возможна гололедица. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью в Волгограде опустится до -17 градусов, днем потеплеет до -9.

В пятницу, 24 февраля, осадков также не ожидается. Направление ветра сменится с северо-западного на юго-западный, он будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Ночью столбик термометра в областном центре опустится до -16 градусов, днем поднимется к отметке -4.

25 февраля ожидает та же картина – осадков не предвидится, на дорогах – гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 8-13 м/с. Ночью похолодает до - 10 градусов, зато днем потеплеет до +2 градусов.