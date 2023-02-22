В Волгограде двум мошенникам дали по 5 лет колонии за махинации с квартирой

Приговор не вступил в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде огласили приговор двум мужчинам, которых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. 46-ти и 53-х летние мужчины организовали аферу с чужой квартирой. В 2019 году они подделали договоры долевого участия в строительстве и уступки права требования (цессии). Двухкомнатная квартира была оформлена на одного из мошенников, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Затем мужчины продали квартиру за 3,1 миллиона рублей 62-летней пенсионерке, она оформила жилплощадь на внука. Однако в суд с иском о возврате квартиры обратился первый собственник недвижимости. Фиктивность документов была доказана. Было возбуждено уголовное дело.

Вину двое волгоградцев не признали. Центральный районный суд признал их виновными, наказав каждого лишением свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.